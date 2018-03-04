تخوفات من فيضانات في بريطانيا بسبب الوحش القادم من الشرق

المواطن- متابعة

استمرت التحذيرات من الثلوج والجليد للمسافرين، حتى بعد أن ارتفعت درجات الحرارة في بريطانيا بعد أيام من انخفاضها ومن البرد القارس؛ بسبب الموجة التي يسميها خبراء الطقس “الوحش القادم من الشرق”.

وحذرت السلطات المسافرين بالقطارات والسائقين من توقع تأخير مستمر، حتى بعد أن ارتفعت درجات الحرارة للمرة الأولى خلال أيام.

وطالب مستشفيان في جنوب غرب إنجلترا سائقي سيارات الدفع الرباعي المساعدة في نقل الموظفين الأساسيين إلى العمل، وقالا: إن الطرق المتجمدة ما زالت تمثل مشكلة.

ويعاني الآلاف من انقطاع الكهرباء، كما أن التحذيرات من فيضانات ما زالت موجودة لبعض المناطق الساحلية.







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