تدخل طبي ناجح لمريض ديسك أربعيني تعرض لهبوط بالقدم

المواطن - واس

تمكن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي من إجراء عملية جراحية إسعافية لمريض أربعيني كان يعاني من ديسك بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة لفترة 10 سنوات، استخدم خلالها المسكنات إلى أن حدث لديه هبوط بالقدم؛ ما قد يؤدي إلى شلل بحركة القدم إذا لم يتم التدخل الفوري والسريع ودون تأخير، حيث أُدخل المريض غرفة العمليات بنفس اليوم ولمدة ساعتين وأجريت العملية بنجاح تام والمريض – ولله الحمد – يستطيع الحركة بشكل طبيعي، وفِي طريقه للتماثل للشفاء التام – بإذن الله – خلال الفترة القريبة المقبلة.

يذكر أن الحدود الشمالية تقدم خدماتها الصحية للمواطنين من خلال 11 مستشفى بسعة سريرية تُقدر ب 1410 أَسِرَّة، كما يبلغ عدد المراكز الصحية بالمنطقة 48 مركزاً صحياً.







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