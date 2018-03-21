تدريب الهلال.. عودة بن شرقي ومشاركة المعيوف الأبرز

المواطن - مروة نبيل

عاد المغربي الدولي أشرف بن شرقي إلى المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وأجرى أشرف بن شرقي مرانًا بالجري وأداء تدريبات بدنية خلال التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما غاب عن مران، أمس الثلاثاء، نظير الراحة التي منحه إياها الجهاز الفني بالزعيم بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم عبدالله المعيوف، في الجزء الأول من التدريبات الجماعية.

وكان عبدالله المعيوف قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية مطلع الشهر الجاري، ليغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة أسبوعين، قبل أن يعود للمشاركة تدريبيًّا.

واشتمل مران الهلال اليوم على النواحي اللياقية والفنية، حيث بدأت بتدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يُطبق خوان براون تدريبات بدنية وفنية، عبر عدّة محطات، ومسافات مختلفة، تشتمل على أداء تدريبات بدنية، وتدريبات الجري والتسديد على المرمى، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

ومن المُقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية على فترتين صباحية ومسائية، على أن يكون المران الصباحي بدنيًّا، وسيكون المران الثاني عند الساعة السادسة والنصف مساءً.







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