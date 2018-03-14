تدشين أسبوع الشجرة في محايل

المواطن -احمد الشهري -محايل

دشن وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور مدير فرع الزراعة بالمحافظة المهندس فهد بن محمد الصائغ اليوم انطلاقة فعاليات أسبوع الشجرة تحت شعار ” نشجر معا لمملكة خضراء ” .

وأوضح الفلقي أن الشجرة لا تزال هي المأوى والمورد الرئيسي للهواء النقي والمياه العذبة والأخشاب والغذاء والأعلاف والدواء والظل والمتنزه.

من جهته أكد المهندس الصائغ أن المملكة حرصت على زيادة مساحات الرقعة الخضراء حول المدن والمحافظات والطرق السريعة حاثا الجميع على المحافظة على الأشجار القائمة وزيادة الرقعة الخضراء . وأفاد بأن الفرع سيقوم خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع المدارس بزراعة عدد من الأشجار في مواقع مختلفة من المحافظة ، مطالبا الأهالي بالمحافظة على الشجرة والابتعاد عن الاحتطاب الذي أضر بالغابات والمنتزهات وشكل نوعاً من التهديد للطبيعة بصفة عامة .







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