تراجع أسعار الذهب مع تعافي الدولار

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، مع تعافي الدولار من أدنى مستوياته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مقابل اليورو.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.37 % إلى 1320.58 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي بعد أن قفز في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1340.42 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.4 % لتبلغ عند التسوية 1321.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.28 % إلى 16.45 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.2 % إلى 950.40 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الرابع من يناير/ كانون الثاني عند 941 دولارًا.

وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 972.50 دولار للأوقية بعد أن هبط في جلسة الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير/ شباط عند 961.55 دولار.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :