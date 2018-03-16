تراكم سحابي رعدي ممطر يتحرك باتجاه الرياض

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية ، حسن كراني، تحرك تراكم سحابي رعدي ممطر في اتجاه العاصمة الرياض عبر أجواء الدوادمي خلال الساعات القادمة.

وأضاف أن هذا الحزام السحابي سيتحرك بشكل ملموس في اتجاه الشرق والشمال الشرقي للمملكة ويغطي أجواء الإمارات في وقت لاحق.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد حذر في وقت سابق اليوم من ​​نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (1كم) في الرياض حتى السادسة من مساء اليوم.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، حفر الباطن ،الشرقية) ورياحاً سطحية مثيرة للأتربة على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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