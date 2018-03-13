المواطن - متابعة:

بعدما أصدر قرارا بإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون، وتعيين مايك بومبيو بدلًا منه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنَّ علاقته مع بومبيو تسير دائمًا على ما يرام.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “سكاي نيوز”، اليوم، قال ترامب : “أنا وبومبيو متفقان دائما”، مضيفًا “كنت أريد الانسحاب من الاتفاق النووي وتيلرسون لم يتفق معي”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنَّ قرار إقالة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون جاء بسبب أنهما كانا على خلاف دائمًا بشأن الاتفاق النووي مع إيران، موضحًا أنَّه اتخذ القرار دون النقاش معه.

وكان مايكل بومبيو، مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وعضواً بمجلس النواب الأميركيين بولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017، كما كان عضواً في حركة حزب الشاي داخل الحزب الجمهوري، وعضواً باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وأصدر الرئيس الأميركي اليوم قرارًا بتعيينه وزيرًا للخارجية الأميركية خلفًا لريكس تيلرسون.







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