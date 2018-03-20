ترامب يستقبل ولي العهد .. ويصف صداقته معه بالعظيمة

المواطن - واشنطن

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصداقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووصفها بـ”العظيمة”.

جاء ذلك في مستهل لقاء ترامب مع ولي العهد في البيت الأبيض ضمن جولة الأمير محمد بن سلمان الخارجية الأولى له منذ توليه منصب ولي العهد في يونيو الماضي.

وأكد ترامب خلال الاستقبال بأن العلاقات بين واشنطن والرياض أفضل من أي وقت مضى وفي أحسن حالاتها .

وكان ولي العهد قد وصل اليوم إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله العاصمة الأميركية واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية ، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأميركية ، السفير سين لاولير .







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