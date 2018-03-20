ترامب يعرض صفقات عسكرية بقيمة 12.5 مليار على ولي العهد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الجلسة المنعقدة حاليًا على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفاصيل الاتفاق المبدئي لصفقة عسكرية ضخمة خلال الفترة المقبلة بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية.

وتنوالت وسائل الإعلام الأميركية صورة للرئيس الأميركي وهو يشرح لولي العهد تفاصيل الصفقة العسكرية الضخمة، حيث عرض ترامب لوحة توضح مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والتي بصدد الاتفاق عليها بين الجانبين.

وأظهرت اللوحة التي استعرضها الرئيس الأميركي مجموعة من الطائرات والسفن البحرية ووسائل الدفاع الجوي المتطورة، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة والدبابات، وكُتب على اللوحة التي أمسك بها ترامب قيمة 12.5 مليار دولار لتلك الصفقات العسكرية.

وزاد التعاون العسكري بين المملكة والولايات المتحدة بمقدار 55% تقريبا، لا سيما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة خلال مايو الماضي، والتي شهدت التوقيع على صفقات بقيمة 110 مليار دولار.







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