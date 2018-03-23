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عمل بولتون سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة من أغسطس 2005 حتى ديسمبر 2006 كعضو معين من قبل الرئيس جورج دبليو بوش.

والمعروف أن جون روبرت بولتون من مواليد 20 نوفمبر 1948 وهو محام ودبلوماسي أميركي خدم في عدة إدارات جمهورية.

بولتون هو حاليا زميل كبير في معهد المشاريع الأمريكية (AEI) وهو مستشار لمؤسسة فريدوم كابيتال لإدارة الاستثمارات،ومعلق في قناة فوكس نيوز، ومحام في مكتب دي سي كيركلاند وإليس للمحاماة في واشنطن العاصمة.

كان بولتون مستشار السياسة الخارجية للمرشح الرئاسي عام 2012 ميت رومني وشارك أيضا مع عدد من المراكز الفكرية ومعاهد السياسة المحافظة سياسيا، بما في ذلك معهد إيست ويست ديناميكس، والاتحاد القومي للأسلحة، واللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، ومجلس السياسة الوطنية (CNP)، ومعهد غيتستون، حيث عمل رئيسا للمنظمة.