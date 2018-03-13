ترامب يقيل وزير خارجيته ويعين مدير الاستخبارات بدلا منه

المواطن - متابعة:

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، وزير الخارجية ، ريكس واين تيلرسون، من منصبه وتعيين مايك بومبيو مدير CIA بدلاً منه.

ومايكل بومبيو هو المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وكان عضواً بمجلس النواب الأميركيين بولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017، كما كان عضواً في حركة حزب الشاي داخل الحزب الجمهوري، وعضواً باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وفي 18 نوفمبر من العام 2016 رشحه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية.

ووافق مجلس الشيوخ على تعيينه في 23 يناير 2017 وتولى مهام منصبه في نفس اليوم.







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