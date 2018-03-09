ترامب يوافق على لقاء زعيم كوريا الشمالية في أي مكان وزمان

المواطن - متابعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سعياً للتوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية، لكنه شدد بالمقابل على أن العقوبات الأميركية على بيونغ يانغ ستبقى سارية المفعول.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان لها الخميس إن ترامب “سيقبل الدعوة للقاء كيم جونغ أون في مكان وزمان سيتم تحديدهما لاحقا.”

وأضافت “إننا نتطلع إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية. وفي الوقت الحاضر، يجب أن تظل جميع العقوبات والضغوط القصوى قائمة على بيونغ يانغ”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :