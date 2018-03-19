ترتيب الدوري الإسباني 2018 بعد هزيمة أتلتيكو وفوز الريال

المواطن - مروة نبيل

اشتعل ترتيب الدوري الإسباني 2018 بعد نهاية منافسات الجولة الـ29، حيث تعرَّض أتلتيكو مدريد لهزيمة مفاجئة أمام فياريال، في الوقت الذي حقق فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا عريضًا على نظيره جيرونا ليقترب من المركز الثاني.

وفي الوقت الذي يشتعل فيه السباق على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الذي تعثر في الجولة الـ29؛ واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تألقه وفاز على أتلتيك بلباو ليقترب كثيرًا من حسم اللقب.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة برصيد 75 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن نادي أتلتيكو مدريد، فيما وصل رصيد ريال مدريد لـ60 نقطة في المرتبة الثالثة.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 برصيد 59 نقطة، يليه نادي فياريال الذي وصل رصيده لـ47 نقطة، بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد في الجولة الـ29.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطتين عن جيرونا وريال بيتيس، وتملك 3 أندية 39 نقطة؛ وهي: خيتافي، سيلتا فيغو وإيبار ليحتلوا المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديبورتيفو ليغانيس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 برصيد 36 نقطة، يليه أتلتيك بلباو بـ35 نقطة بعد خسارته أمام برشلونة، بنفس عدد نقاط فريق إسبانيول.

وفي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 جاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد بـ33 نقطة، وبفارق نقطتين عن ألافيس، ويقع ليفانتي في المرتبة السابعة عشرة بـ27 نقطة.

وبرصيد 21 نقطة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 وبفارق نقطة واحدة عن ديبورتيفو لاكورونيا، فيما يتذيل ملقا ترتيب الدوري الإسباني 2018 برصيد 14 نقطة.







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