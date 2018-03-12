ترتيب الدوري المصري .. نقطة تفصل الأهلي عن التتويج

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية، وفاز على إنبي بهدف نظيف؛ ليُحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بجدارة وبفارق 22 نقطة عن أقرب مُنافسيه الإسماعيلي.

وبعد فوز النادي الأهلي على إنبي بهدف نجمه أيمن أشرف، واحتلاله صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق مريح عن أقرب مُلاحقيه، أصبح أبناء القلعة الحمراء في حاجة لنقطة واحدة من أجل حسم اللقب لصالحه للمرة الـ40 في تاريخه.

وقد يتوج متصدر جدول ترتيب الدوري المصري باللقب المحلي رسميًا، اليوم الاثنين، في حالة تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الإنتاج الحربي، التي ستُقام مساءً على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، من 28 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 24 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مرة واحدة أمام مصر المقاصة.

ويقع نادي الإسماعيلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بـ53 نقطة، من 27 مباراة، حيث إنه يمتلك مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي الذي يُشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يليه الزمالك بـ51 نقطة.

وجاء المصري البورسعيدي بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، ثم إنبي بـ40 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي سموحة، ثم الإنتاج الحربي في المرتبة السابعة بـ38 نقطة.

وبالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري جاء فريق المقاولون العرب بـ36 نقطة، بالتساوي مع بتروجيت، ويحتل المرتبة العاشرة فريق الأسيوطي سبورت بـ33 نقطة، ثم ناديا الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بـ32 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بالمركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مصر المقاصة، ثم وادي دجلة بـ26 نقطة، يليه طنطا بـ25 نقطة، ثم الرجاء بـ22 نقطة.

ويتذيل جدول ترتيب الدوري المصري قبل نهايته بـ5 جولات، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برصيد 18 نقطة.







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