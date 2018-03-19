ترتيب هدافي الدوري الإسباني بين تألق ميسي وعودة رونالدو

المواطن - مروة نبيل

يُهدد كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني التي يحتلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ فترة طويلة، بعدما استعاد مستواه خلال الفترة الماضية؛ وعاد لممارسة هوايته المفضلة في هز شباك المنافسين.

وبدأ نجم نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو منافسات الموسم الرياضي الجاري بتراجع شديد، وترك المنافسة على ترتيب هدافي الدوري الإسباني لثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

وتفوق ميسي وسواريز وعدد من لاعبي الليجا على رونالدو في ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الموسم، حيث إن قائد المنتخب البرتغالي أحرز 8 أهداف فقط بعد خوض ريال مدريد 21 مباراة، الأمر الذي عرَّضه لانتقادات عنيفة، خاصة أن منافسه التقليدي ميسي كان يتألق ويقود برشلونة لانتصارات متتالية.

وبعدما ابتعد كريستيانو رونالدو عن صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني خلال الفترة الماضية، انتفض نجم نادي ريال مدريد لينتزع الوصافة من لويس سواريز، ويُقلص الفارق مع ميسي لـ3 أهداف فقط.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بـ25 هدفًا بعد هدفه في مرمى أتلتيك بلباو في الجولة الـ29، فيما سجل كريستيانو رونالدو سوبر هاتريك في مرمى جيرونا ليصل للهدف رقم 22.

وجاء سواريز في المركز الثالث بقائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، أنتوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد وكريستيان ستواني نجم فريق جيرونا.

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو ياجو اسباس 16 هدفًا ليحتل المركز السادس في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني وبفارق 3 أهداف عن نجم ريال سوسيداد ويليان خوسي دي سيلفا، فيما أحرز نجم فالنسيا رودريجو 13 هدفًا.

وأحرز 4 لاعبين 12 هدفًا ليحتلوا المراكز الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني وهم: جيرارد مورينو نجم إسبانيول، أنخل رودريجيز نجم خيتافي، سيموني زازا نجم فالنسيا، ونجم سيلتا فيغو ماكسيميليانو غوميز.







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