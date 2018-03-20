ترتيب هدافي الدوري الإسباني .. هل يُهدي رونالدو اللقب إلى ميسي ؟

المواطن - مروة نبيل

نجح كريستيانو رونالدو في انتزاع وصافة ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم من الأوروغوياني لويس سواريز، نجم نادي برشلونة، بعد تسجيله سوبر هاتريك في مرمى جيرونا، إلا أنه قد يُساهم في منح ليونيل ميسي المتصدر اللقب خلال الفترة المقبلة.

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو يُخطط لعدم المشاركة في مباراة ريال مدريد المقبلة أمام لاس بالماس التي ستُقام، يوم 31 مارس الجاري، الأمر الذي قد يُبعده عن المنافسة على ترتيب هدافي الدوري الإسباني وتقليص الفارق مع ميسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كريستيانو رونالدو يرغب في الغياب عن مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة يوفنتوس الهامة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الثالث من شهر أبريل المقبل.

وأوضحت صحيفة “ماركا”، أن كريستيانو رونالدو كان سيُشارك في مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في حالة إقامتها على ملعب “سانتياجو برنابيو”، إلا أن إقامتها خارج الأرض يُصعب من مشاركة الدون قبل لقاء يوفنتوس.

وفي حالة عدم مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة ريال مدريد ولاس بالماس قد يبتعد عن المنافسة على ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، ما يمنح لونيل ميسي اللقب هذا الموسم، خاصة إذا استمر في تسجيل الأهداف.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بـ25 هدفًا بعد هدفه في مرمى أتلتيك بلباو في الجولة الـ29، فيما وصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 22، بعد السوبر هاتريك الذي سجله في مرمى جيرونا.

ويُنافس رونالدو وميسي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، لويس سواريز الذي يحتل المركز الثالث في القائمة بـ21 هدفًا.







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