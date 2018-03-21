ترحيل أكثر من 200 ألف.. أرقام تؤكد نجاح وطن بلا مخالف

المواطن- واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439هـ وحتى نهاية يوم أمس الثلاثاء، عن ضبط 814716 مخالفًا، منهم 584774 مخالفًا لنظام الإقامة، و160785 مخالفًا لنظام العمل، و69157 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من ضُبطوا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 11362 شخصًا، 60% منهم يمنيو الجنسية، و37% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 578 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 1534 شخصًا.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي المواطنين الذين أُوقفوا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 249 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 225 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم 24 سعوديًّا.

أما إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فبلغ عددهم 14484 وافدًا مخالفًا، منهم 12344 رجلًا، و2140 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 150587 مخالفًا، وإحالة 116152 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 133839 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 201849 مخالفًا.







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