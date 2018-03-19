ترقب.. بث مباشر للقاء ولي العهد على شبكة CBS

المواطن- الرياض

أجرت شبكة CBS الإخبارية الأميركية حوارًا مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ويذاع الحوار صباح اليوم الاثنين في تمام الثانية صباحًا بتوقيت المملكة.

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وتراهن الإعلامية الشهيرة نورا أودونيل على أهمية حوارها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قناة CBS الأميركية، حيث ينتظر العديد من الأوساط السياسية والاقتصادية هذا اللقاء، والذي يأتي قُبيل ساعات من توجه ولي العهد إلى الولايات المتحدة.

وعرضت المذيعة الأميركية، على مدار الأيام القليلة الماضية، عددًا من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بحوارها مع ولي العهد، وهو ما يشير إلى الاهتمام الواضح باللقاء، والذي يعد في غاية الأهمية للعديد من الأوساط السياسية، لاسيما وأنه سيُعرض قبل ساعات من رحلة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن يقابل خلالها الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب ومستشاره لشؤون الأمن القومي إتش ماكماستر وعددًا من كبار المسؤولين في قطاعات أخرى.







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