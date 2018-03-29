تركي آل الشيخ يتعرض لوعكة صحية

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن تعرضه لوعكة صحية، عبر حسابه الخاص على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”.

ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، صورتين له وهو يضع المحاليل في يده ويخضع لتنفس صناعي عبر “فيسبوك” و”تويتر”، وعلق على الصور قائلًا: “ادعوا لي”.

ولم يكشف تركي آل الشيخ مزيدًا من التفاصيل حول الوعكة الصحية التي تعرض لها، سواء عبر حسابه على “تويتر” أو “فيسبوك”، وتمنى مُتابعوه تعافيه سريعًا.

ومن جانبه، علق الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على صور تركي آل الشيخ قائلًا: “قدامك العافية يا أبو ناصر، رفعوا ضغطك أمس.. الانتقادات التي كانت على لاعبي المنتخب السعودي هي عتب المحبين”.

وكان المنتخب السعودي الأول قد خسر وديًّا برباعية دون رد من نظيره البلجيكي في بروكسل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2018.

وأثار مستوى المنتخب السعودي الأول غضب تركي آل الشيخ وكتب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “مستوى سيئ! لازم نحصل رأس حربة! عبدالله الحمدان على صغر سنة أفضل من مستوى السهلاوي الحالي!.. مو معقول ما عندنا محور صريح!”.

وتابع تركي آل الشيخ عبر “تويتر”: ” لازم نعرف حجمنا… لسنا جيل ماجد والهريفي وسعيد وسامي ومسعد وجميل!.. أجرب شاب… ولا اتحمل السهلاوي يوطي الكورة!.. أجل طموحنا دور الثمانية… معصي… وهذا المستوى والروح”.

وأضاف: “للأسف نحن أبطال في البلاي ستيشن.. العيب مو في بيتزي.. أجل طموحنا دور الثمانية.. معصي.. وهذا المستوى والروح.. عبدالله الحمدان. فراس البريكان. هارون آدم.. شكلنا مطولين.. منتخب أبو نقطة”.







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