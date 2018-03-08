تركي آل الشيخ يطرح استفتاءً جديدًا.. ما هو؟

المواطن - مروة نبيل

طرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، استفتاءً جديدًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر”، قبل قليل: “ما الاتحاد الذي تراه مناسب لنا غير الاتحاد الآسيوي”، وطرح 4 اختيارات وهي: “أوقيانوسيا، إفريقيا، أميركا الجنوبية، البقاء في آسيا”.

ومنح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 24 ساعة للجماهير للتصويت على الاستفتاء الجديد الذي طرحه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

واعتاد تركي آل الشيخ مؤخرًا على طرح استفتاءات جماهيرية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وكانت البداية مع استفتاء بشأن أقوى مباراة ودية ستُفيد المنتخب السعودي، وطرح 4 اختيارات، وهي: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، بيرو.

وقام بطرح عدة استفتاءات على “تويتر” بشأن التحكيم، موقف الاتحاد الآسيوي تجاه الأندية السعودية، وتقييم الجماهير لنقل المباريات على القناة الرياضية السعودية.







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