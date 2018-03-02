تركي آل الشيخ يكشف مفاجآت رياضية لقناة KSA SPORTS

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مزيدًا من المفاجآت الرياضية خلال تصريحاته لشبكة قنوات KSA SPORTS في أولى حلقات برنامج “الخيمة”.

وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحاته لشبكة قنوات KSA SPORTS الرياضية: “نعمل الآن على إقامة أحداث رياضية كبيرة في مختلف مناطق المملكة وخاصةً في المنطقة الشرقية وجازان”.

وتابع آل الشيخ تصريحاته لشبكة قنوات KSA SPORTS قائلًا: “نعمل الآن على مشروع كبير لتطوير الحكم السعودي والحفاظ على حقوقه المالية وصرف رواتب شهرية و تقاعدية لهم، وسنتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا الخصوص”.

وواصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تصريحاته لشبكة قنوات KSA SPORTS الرياضية قائلًا: “نعمل على إنشاء شركة خاصة بالحكام السعوديين يعملون بها ويكون لهم راتب تقاعدي، ورواتب شهريه تصل إلى 25 ألف ريال شهرياً”.

واختتم تركي آل الشيخ تصريحاته لشبكة قنوات KSA SPORTS الرياضية قائلًا: “تعاقدنا مع الـWWE و في هذا الخصوص نتذكر الراحل الكبير و المعلق المتميز إبراهيم الراشد -رحمه الله-؛ و سيكون هناك تكريم له في الأيام القادمة”.

وجاء إطلاق شبكة قنوات KSA SPORTS الرياضية، تفعيلًا للاتفاقية بين رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية، داود الشريان، التي كانت قد تمت، يوم الاثنين الماضي.

وستنقل شبكة قنوات KSA SPORTS باقي مباريات الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن قنوات MBC PRO SPORTS لن تنقل فعاليات المسابقة المحلية بداية من الموسم المقبل.

وتضم شبكة قنوات KSA SPORTS الرياضية مجموعة من المحللين الكبار الذين سيحللون مباريات الدوري السعودي للمحترفين وعلى رأسهم محمد نور وفؤاد أنور نجم نادي الشباب المعتزل.







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