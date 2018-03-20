تركي آل الشيخ يُعلق على أزمة الفريدي

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أحمد الفريدي، عن تدريبات العالمي بطريقته الخاصة.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “الفريدي وش فيه؟!”، في إشارة لتغيبه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لثلاثة أيام على التوالي.

وكان نادي النصر قد كشف عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد الفريدي عن التدريبات، مؤكدًا تطبيق اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات للأندية التي تُطبق الاحتراف والصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السبب الرئيسي الذي دفع أحمد الفريدي للغياب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هو غضبه من مجلس إدارة العالمي، لعدم صرف مستحقات اللاعب المتأخرة.

وشارك أحمد الفريدي في 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري، 7 منها كأساسي، ونجح في صناعة هدف واحد.







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