تركي آل الشيخ يُكلف سعود آل سويلم برئاسة النصر

المواطن - مروة نبيل

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، تكليف عضو شرف نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم، برئاسة العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ قليل: “تم تكليف أخي سعود بن محمد آل سويلم برئاسة نادي النصر.. أتمنى له كل التوفيق، وأشكر الأخ سلمان المالك على ما قدمه من عمل في المرحلة الماضية”.

وبعد نشر تركي آل الشيخ لهذه التغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اكتفى رئيس مجلس إدارة نادي النصر الجديد سعود بن محمد آل سويلم، بإعادة نشر هذه التغريدة مُجددًا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة.

وكان تركي آل الشيخ قد قرر حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة فيصل بن تركي، مستندًا إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وقرر تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء قرار حل نادي النصر بناءً على الصلاحيات المناطة بالهيئة العامة للرياضة وفقًا للائحة الأساسية للأندية للرياضية، وبعد التحقيقات التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق مع سلمان القريني عضو مجلس إدارة نادي النصر والأمين العام السابق للنادي، بشأن التهمة المنسوبة له وثبوتها وثبوت علم مجلس إدارة النادي برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها الأمين العام السابق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :