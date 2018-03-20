ترمب: نظام إيران أنفق 16 مليار دولار لدعم الإرهاب .. وسنحاسبهم على قمعهم المواطنين

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن النظام الإيراني يقمع حقوق مواطنيه ويمنعهم من الحصول على المعلومات، مضيفاً أن الحرس الثوري الإيراني هو جيش مُعادٍ يتعامل بوحشية مع الشعب الإيراني.

وأضاف دونالد ترمب أن الحرس الثوري أنفق أكثر من 16 مليار دولار من ثروات الإيرانيين لدعم نظام الأسد والإرهاب في سوريا والعراق واليمن.

وأشار إلى أن الحرس الثوري يسرق الشعب الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج.

وتابع سنحاسب الحرس الثوري والنظام الإيراني بسبب قمعهم المواطنين الإيرانيين الذين يحتجون على الاضطهاد.







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