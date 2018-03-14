ترمب يسعى لفرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة 60 مليار دولار

المواطن - واشنطن

قال مصدر مطلع: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسعى إلى فرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار وستستهدف قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

ولن تقتصر الرسوم الجمركية على معدات التكنولوجيا والاتصالات وفق المصدر الذي ناقش المسألة مع البيت الأبيض.

وكانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت في وقت سابق أن ترمب رفض مقترحات لرسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 30 مليار دولار.

وتسجل الصين فائضاً قدره 370 مليار دولار في تجارتها مع الولايات المتحدة، وحثت إدارة ترمب أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ والذي زار واشنطن مؤخراً، على إيجاد وسائل لخفض ذلك الرقم.

وفي حين ينظر إلى الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب على الصلب والألومنيوم الأسبوع الماضي على أنها غير مهمة نسبياً فيما يتعلق بالواردات والصادرات، فإن تحركات لاستهداف الصين بشكل مباشر تثير مخاطر برد مباشر وقاس من بكين.







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