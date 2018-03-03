تسجيل صوتي لمبارك يكشف : لماذا سعت أميركا لإزاحته بأي ثمن؟

المواطن- متابعة

أكد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في تسجيل صوتي منسوب له أن الولايات المتحدة الأميركية خططت لإزاحته”عن حكم مصر، منذ العام 2005، ومقابل أي ثمن.

وبحسب ما نشرته صفحة “أنا آسف يا ريس”، المعنية بأخبار مبارك على “فيسبوك” وضعت أميركا “يدها في الشق من مبارك”، وفق تعبيره.

وأوضح مبارك أن أميركا سعت إلى هذا لأنه رفض أن يمنح واشنطن أي تسهيلات في مصر كإقامة قاعدة أو ميناء أو أرض، متابعًا أنه قال في اجتماع عام 2010 إن “موضوع التوريث غير حقيقي، وإن من أطلق تلك الشائعات هي واشنطن لتأليب الرأي العام ضده”.









"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :