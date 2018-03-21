تسجيل 3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور

المواطن - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل ثلاث إصابات في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، بواقع إصابتين بالرياض، وواحدة بالخرج.

وقالت الوزارة في إيجازها اليومي إن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11713 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 163 حالة، في حين جرى التخلص من25479 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وردها تسعة استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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