تسريب قميص نجوم السعودية في المونديال

المواطن - الرياض

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا لقمصان لاعبي المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.

وبعد أن كشفت غالبية المنتخبات المشاركة في العرس العالمي عن أشكال قمصانها، ظهرت تكنهات وتسريبات عن صور قميص لاعبي الأخضر في المونديال القادم.

وتترقب الجماهير بفارغ الصبر الشكل الذي سيكون عليه قميص المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم رسميًا، دون أي تكهنات حتى تبدي إعجابها به من عدمه.

ويشارك المنتخب السعودي في المونديال بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات تضم روسيا المستضيفة وأورجواي ومصر.

ويستهل الأخضر مشواره بالمونديال يوم 14 يونيو المقبل بمواجهة روسيا، ثم أورجواي، على أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المنتخب المصري.







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