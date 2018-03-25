تسليم أول رخصتين للسياحة الزراعية بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة صباح اليوم، أول رخصتين تأهيل لمزرعتين بمنطقة المدينة المنورة لممارسة نشاط السياحة الزراعية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتحقيقًا لخطة الهيئة التي تهدف إلى تطوير البرامج والأنشطة السياحية في المزارع في خطوة تسهم في رفع مستوى الترفيه والمتعة والتعليم لزائري المنطقة وتنمية الحركة السياحية وتوفير موارد مالية إضافية لملاك المزارع وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

واستقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني بمكتبه مُلاّك المزرعتين وسلمهم الرخص وقدم لهم التهنئة لحصولهم على أول رخصة تأهيل لهذا النشاط بالمنطقة.

وأوضح المدني أن المدينة المنورة تحتضن الكثير من المزارع التي تستوجب المحافظة عليها والتي تشكل رافداً مهماً في الاقتصاد المحلي بما يتواكب مع تطلعات صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة ، رئيس مجلس التنمية السياحية ، بالإضافة إلى أن المنطقة تشتهر بزارعة العديد من المحاصيل الفريدة من نوعها الأمر الذي يستوجب الاهتمام بهذه المزارع و الاعتناء بها .

ودعا مدير سياحة المدينة المنورة كافة المهتمين الراغبين في الحصول على رخصة ” أرياف ” بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الشبكة العنكبوتية والتعرف أكثر على تفاصيل الرخصة والمميزات التي تُمنح لحامليها من خلال الانضمام لبرنامج السياحة الزراعية.







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