تشيلسي يمنح ميسي رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تسجيل هدف البلوجرانا الأول في مرمى تشيلسي، خلال المباراة المُقامة الآن، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا الأمر الذي منحه رقمًا مميزًا.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح برشلونة في شباك الفريق الأول لكرة القدم في نادي تشيلسي بعد مرور أقل من دقيقتين على انطلاق مباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا المُقامة على ملعب “كامب نو”.

وأصبح هدف ليونيل ميسي في مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي تشيلسي هو الأسرع في مسيرته الكروية، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا؛ حيث إنه أحرزه بعد مرور 119 ثانية أي أقل من دقيقتين على انطلاق اللقاء.

ويُعتبر هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك الفريق الأول لكرة القدم في نادي تشيلسي هو الهدف رقم 99 لنجم برشلونة في منافسات بطولة دوري الأبطال ليُصبح في حاجة إلى هدف وحيد من أجل الوصول إلى الهدف رقم 100 في مسابقة الشامبيونزليج.

وتُشير نتيجة مباراة برشلونة ونادي تشيلسي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا إلى تقدم الفريق الكتالوني بهدفين دون رد خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، حيث افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة الثانية، وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 20.







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