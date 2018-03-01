تصريحات جيروم باول تدفع أسعار الذهب للاستقرار

المواطن- متابعة

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار، بعد هبوط بلغ أكثر من 1% في الجلسة السابقة عقب تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، غذت الآراء القائلة بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام 4 مرات بدلًا من 3.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع مقابل سلة من العملات، مرتفعًا بفضل تقييم جيروم باول المتفائل للاقتصاد الأميركي الثلاثاء.

ويسبب ارتفاع الدولار زيادة في تكلفة الذهب للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى لشراء المعدن الأصفر.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1317.86 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركي.







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