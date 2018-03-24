تطاول على الرياض قزم.. فأتاه الردّ من القحطاني بكشف الحساب

المواطن - الرياض

يشهد القاصي والداني أن سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي أكثر من فضحوا مؤامرات تنظيم الحمدين في قطر ضد المنطقة وأمنها واستقرارها.

ويكفي فقط أن تلقي نظرة على حساب سعود القحطاني في “تويتر”، لترى المئات من التغريدات التي كان تأثيرها أشد من الرصاص على مسامع تنظيم الحمدين في قطر.

وكان من أهم هذه التغريدات التي أطلقها القحطاني ووسمها بوسم “كشف الحساب” ضد مؤامرات تنظيم الحمدين في قطر.

اجتماعات ومؤامرات

في عام 2003 في مؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ تطاول معمر القذافي على السعودية والملك فهد فرد عليه ولي العهد الأمير عبدالله بشدة .

وقال في تغريدة أخرى ، أوضح الأمير عبدالله بن عبدالعزيز برده القاسي تاريخ القذافي ودور الغرب بإيصاله للحكم وقال كلمته التاريخية أنت مَن جابك للحكم؟

جن جنون القذافي وتواصل مع المنشقين السعوديين وخاصة المقيمين بلندن فلم يتفاعلوا معه لاتفاقهم مع أمير قطر حمد بن خليفة بالعمل لصالحه.

طلب القذافي منه مساعدته في الانتقام من الأمير عبدالله، وأبدى حمد استعداده لذلك فاتفقا عل عقد اجتماع بين مخابرات الدولتين بالدوحة، وكان ممثل القذافي في الاجتماع العقيد محمد إسماعيل الذي أكد للقطريين أن أي تعاون لا يهدف إلى اغتيال الأمير عبدالله مرفوض تماماً.

كشف الحساب

وتابع القحطاني، في تغريداته عن كشف الحساب عن مؤامرات تنظيم الحمدين “ركب حمد بن خليفة طائرته وتوجه للقذافي فوراً وتأسف لسوء الفهم الذي حصل من رجاله وأبدى استعداده التام لتنفيذ كل ما يطلبه القذافي، وحاول القطريون إقناعه بصعوبة ذلك نظراً للتبعات الخطيرة في حال فشل المخطط لكنّ الليبيين أصروا على موقفهم وغادروا الدوحة غاضبين.

وتابع القحطاني “أبدى المنشقان سعادتهما بتنفيذ المخطط وأكد سعد أن الاغتيال قابل للتنفيذ وأنه بمجرد حدوثه سينهار النظام على يد من يسميهم بالجهاديين”.

كانت قناة الجزيرة حينها تعمل على تنفذ الخطة التي وضعها سعد واعتمدها حمد والتي تتلخص بالدعاية لما أسموه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

نجحت الخطة بنظرهم بعد قرار إخراج القاعدة الأمريكية من الخرج الذي أحالوه للضغط الهائل للشعار الذي روجوه “أخرجوا المشركين من جزيرة العرب”.

كان سعد آنذاك الحصان الرابح الذي يراهن عليه حمد وخاصة بعد أن لمس تحقق جزء كبير من استراتيجيته بهز شرعية النظام السعودي ما يزعم.

أصدر حمد بن خليفة أوامره لمنشقي لندن بالعمل على تنفيذ كل الأوامر التي تصلهم من العقدي الليبي محمد إسماعيل.

تفجيرات الرياض وخروج القاعدة الأمريكية من السعودية لقطر كانت ورقة سعد الرابحة التي أقنع بها حمد بأنه الأجدر بتنفيذ طلب القذافي الخطير.

مليارات لدعم الإرهاب

وأضاف سعود القحطاني، أن من كشف الحساب المليارات التي أرسلها تنظيم الحمدين لأحد الدول بحجة فك الرهائن وهي في حقيقتها لتمويل الإرهاب في العوامية.

وبالأمس غرد سعود القحطاني 11 تغريدة كانت وبالاً على رأس تنظيم الحمدين القابع في الدوحة.

ورد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، على تغريدات حمد بن جاسم التي اختزلت الأزمة مع قطر في بيان تميم بن حمد قبل قطع العلاقات.

ورأى المستشار القحطاني في تغريدات له عبر حسابه بموقع “تويتر” أن التغريدات المذكورة تسطيح واضح للأزمة، موجهًا قوله لحمد بن جاسم “أنت أول من يعلم -جيدًا- تجاوزات السلطة القطرية المتكررة والتعهدات التي قطعتها، مما أكد للجميع دون استثناء -قيادات وشعوب- بأن السلطة تعمل بكل قوتها على التدخل بالشؤون الداخلية للدول ال ٤ وعلى رأسها السعودية”.

وتابع القحطاني: “نعم لا حل إلا بالرياض مهما حاولتم. وأنت أكثر من يعلم أن لا أحد في العالم يستطيع فرض شيء عليها.. هي الرياض التي قلتم عنها ما قلتم في تسجيلاتكم مع القذافي وتآمرتم عليها، وهي الرياض التي التزمتم فيها باتفاق ٢٠١٣ والاتفاق التكميلي ٢٠١٤ مع الجميع وأمامهم ونكثتم بعدها كل عهودكم وقسمكم”.

هي الرياض

واستكمل موجهًا سياطه نحو حمد بن جاسم: “هي الرياض التي لم تتآمر مع الخارج ضدكم. هي الرياض التي لم تزرع في دولتكم وغير دولتكم خلايا وتنظيمات لهدم الدول الشقيقة. هي الرياض التي سامحتكم على تآمركم مع القذافي، على مؤامرتكم لاغتيال مليكها، على تمويلكم لمعارضيها، على تسخير ملياراتكم لبناء منصات إعلامية ضدها. هي عاصمة القرار”.

ولم يكتف المستشار القحطاني بالرد الحاسم بل زاد في تأديب حمد بن جاسم بقوله: “هي الرياض التي لا يضرها تآمر دولة لا تتجاوز مساحتها أحد أحيائها. هي رياض سلمان بن عبدالعزيز الذي أعطاكم أكثر من فرصة لتقويم سلوككم والبعد عن مراهقتكم. هي الرياض التي سبق وأن ذكرت جزءً بسيطًا من صبرها عليكم في سلسلة منشورة بعنوان #كشف_الحساب . هي رياض سلمان الحزم ومحمد العزم”.

وشدد في تغريدة أخرى على أن: “منحتكم الرياض الفرصة بعد الفرصة. حتى غركم منها صبرها وطول بالها. هي الرياض التي تنزلت معكم بالشروط ال ١٠. هي الرياض التي استقبل ولي عهدها مكالمة أميركم بقلب مفتوح وصبر بالغ بعد الأزمة فكذبتم وقلتم ببيانكم بعد لحظات أن اتصالكم كان بتنسيق غربي كامل فكان الرد الصاعق الذي تعرفون”.

وقال القحطاني: “هي الرياض التي لم يقل وزير خارجيتها ورئيس مجلس وزرائها في تسجيل سمعه العالم إنه يتعاون مع إسرائيل ضدها. هي الرياض التي لم تدعم جماعات الإرهاب في مصر وليبيا وغيرها.. هي الرياض التي لم تطعن ظهر حليفها باليمن. هي الرياض التي أغضبتم فذوقوا طعم غضبها فهي مشغولة عنكم ولستم من أولوياتها”.

كلمات ملجمة

وردًا على تغريدة حمد بن جاسم التي قال فيها: “فلا يستطيع مجلس التعاون أن ينتصر وهو بهذا المستوى من التفكير من جانب البعض وليس الكل. يذكرني بملوك العرب اليوم، ذلك الزمانُ الذي كان أحدهم فيه مع الفرس وأحدهم مع الروم، والفرس والروم يلعبون بهم كما يشاؤون”.. قال القحطاني: “تتكلم عن مجلس التعاون؟ هل نسيت تآمركم ضد كافة دول المجلس بدون استثناء في ما أسميتموه بالربيع العربي؟ ما هي قيمتكم العسكرية بالمجلس؟ ما هي قيمتكم السياسية والاقتصادية؟ ماذا سيتغير علينا إلا تقليل جهود رجال الأمن في أحباط مؤمراتكم وتدخلاتكم؟

وتعجب المستشار القحطاني: “الآن تتذكر زمان ملوك العرب الذين كان أحدهم مع الفرس والآخر مع الروم؟ من قال إنه بنى علاقة وتعاوناً كاملاً مع إسرائيل للضغط على السعودية؟ هل تعتقد حقًا أن ذاكرتنا ذاكرة القطط! لم ننسَ! الرياض لم ولن تكون إلا مع أشقائها وفي صف قضايا الأمة. هذا هو تاريخ الرياض”.

لن ننسى الإساءات

وتساءل: “هل تعتقد أن الرياض ستنسى الإساءات التي وجهت لها في أزمتكم الحالية؟ ستنسى محاولاتكم الطفولية لتدويل خير بقاع الأرض؟ كشفتم كذبكم ونكثكم لعهودكم وكل الأوراق التي كنتم تنكرون في أزمتكم الحالية المباركة.. لكم تنظيم أخوانكم ولكم المؤامرات والدسائس ولنا قيمنا وتاريخنا ومستقبلنا”.

وأردف: “ختامًا: 4 دول قالت كلمتها ضد دويلة. هل تعتقد أن شعوبنا وشعوب المنطقة والعالم ستصدق عزميكم وقرضاويكم وتكذب الدول التي لم يعرف العالم عنها إلا الخير وكل الخير؟ لم تتغير؛ مازلت على سذاجتك وتعيش واقعك الافتراضي الخاص فهنيئًا لك به وهنيئًا لنا راحتنا من دويلة يحكمها تنظيم وتنظيم”.

وختم المستشار في الديوان الملكي بقوله: “ما بعد الختام: تعليقًا على تغريدتك المرفقة! والأدلة:سحبتم جنسية شيوخ أكبر قبائل قطر ال مره والهواجر! خرج من دولتكم شاعرها الأول! اعتقلتم من عرضوا في حفل مزاينكم على الشيلات الوطنية السعودية! هل أكتب لك المجلدات؟ قلت لك، أنت تعيش بواقع افتراضي فهنيئًا لك به”.







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