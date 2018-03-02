تطبيق تقنية الفيديو بإسبانيا بعد الخطأ التحكيمي بلقاء برشلونة وبالماس

المواطن – عبدالناصر سيد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تطبيق تقنية الفيديو في مسابقة الدوري المحلي بداية من الموسم المقبل 2018-2019.

واستقر الاتحاد الإسباني على تفعيل تقنية الفيديو بداية من الموسم المقبل، وفي انتظار الحصول على موافقة الاتحاد الدولي (فيفا).

وسيبدأ الحكام والمساعدون، التدريب على استخدام التقنية، انطلاقًا من اليوم، سواءً من خلال تجارب الفيديو، أو عبر الاتصال المباشر.

ويأتي هذا القرار، بعد وقوع العديد من المشاكل التحكيمية، التي عانى منها الدوري الإسباني في الموسم الحالي، والتي كان آخرها ما حدث في لقاء أمس الخميس بين برشلونة ولاس بالماس عندما رفض الحكم الإسباني الدولي ماتيو لاهوز منح البطاقة الحمراء لحارس مرمى لاس بالماس رغم لمسه للكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

وتقنية الفيديو تتيح لحكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل، اللجوء إلى الفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد، أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :