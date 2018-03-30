تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة الفيصلي ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تطبيق تقنية جديدة في مباراة الفيصلي ضد الأهلي المُقرر إقامتها، يوم غد الجمعة.

وقررت لجنة الحُكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد بشكل رسمي في مباراة الفيصلي ضد الأهلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في المسابقات المحلية.

ومن جانبه، عبر رئيس لجنة الحُكام، مارك كلاتنبيرغ، عن سعادته بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الملاعب السعودية للمرة الأولى خلال مباراة الفيصلي ضد الأهلي في كأس الملك، مُشيرًا إلى قيام اللجنة خلال الأشهر الستة الماضية بتدريب الحُكام بشكل مكثف على تطبيق التقنية.

وأوضح رئيس لجنة الحُكام، مارك كلاتنبرغ، أن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد التي سيتم استخدامها في مباراة الفيصلي ضد الأهلي سيعمل على التأكد من قرارات الحُكام، وسيسهم في التقليل من نسبة الأخطاء التحكيمية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد تلقى في وقت سابق موافقة المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (IFAB) بإدراج الاتحاد السعودي ضمن الاتحادات التي يُمكنها تجربة تقنية حكم الفيديو المساعد للموسم الرياضي الحالي.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الفيصلي ضد الأهلي بهدف تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أملًا في التتويج بالبطولة المحلية؛ وحصول اللاعبين على دفعة معنوية كبيرة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

في حين يُمني لاعبو الفريق العنابي بتحقيق الفوز في مباراة الفيصلي ضد الأهلي للصعود إلى نهائي كأس الملك، لمواصلة تقديم مستوى مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري.







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