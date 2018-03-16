تعادل الرائد والأهلي سلبيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى -منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الرائد والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي فض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وكانت هناك أكثر من محاولة للاعبي الرائد أبرزها التصويبة التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

ويحتضن ملعب الملك عبدالله ببريدة، مساء اليوم الجمعة، مباراة الرائد ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفوز بالمباراة ومواصلة الضغط على الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يأمل الرائد الابتعاد عن المراكز المتأخرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع مضيفه في المرتبة الثالثة عشرة بـ20 نقطة.







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