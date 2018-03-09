تعادل القادسية والأهلي سلبيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى -منذ قليل- الشوط الأول من مباراة القادسية والأهلي المُقامة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وشهدت أحداث الشوط الأول من مباراة القادسية والأهلي محاولات من لاعبي الفريقين لتسجيل هدف، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل ولم ينجح اللاعبون في هز الشباك، ليُخيم التعادل السلبي على النتيجة.

وتقابل القادسية والأهلي قبل مباراة اليوم في 11 مواجهة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تحقيق الفوز في 10 لقاءات، وتعرض للخسارة مرة واحدة، ولم يتعادل الفريقان من قبل.

ويقع أصحاب الأرض في مباراة القادسية والأهلي اليوم الجمعة، في المرتبة الثانية عشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 10 مناسبات.

ويأمل أصحاب الأرض في مباراة القادسية والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين تحقيق الفوز أمام الراقي من أجل تحسين موقعه في جدول المسابقة المحلية والابتعاد عن المراكز المتأخرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مباراة القادسية والأهلي اليوم الجمعة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 13 لقاء، وخسر 3 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لحسم مباراة القادسية والأهلي لصالحه، من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، أملًا في تعثر الهلال خلال مبارياته المقبلة لخطف صدارة المسابقة المحلية من الزعيم.







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