تعاوني أبها يطلق ملتقى العمل التطوعي النسائي.. وهذه أهم التوصيات

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسبر

في سياق مبادرات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030) والمتضمنة نشر ثقافة العمل التطوعي؛ فقد أقام المكتب الملتقى الثالث النسائي للعمل التطوعي، ممثلاً بإدارة الدعوة النسائية، حيث يستهدف الملتقى كلاً من عضوات اللجنة التطوعية التابعة لإدارة الدعوة النسائية والفرق واللجان التطوعية في مدينة أبها.

ويشارك في تقديم الفقرات عدد من الأكاديميات والمتخصصات بأوراق عمل لعدة مواضيع أهمها ترسيخ قيم العمل التطوعي بكافة المجالات وتحفيز الفتيات على تقديم مبادرات إيجابية في المجتمع، كما اهتم بتشجيع البحوث والدراسات والبرامج المختلفة التي تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي.

وقد خرج الملتقى بالعديد من التوصيات الهامة من أبرزها ما يلي:

• إجراء الدراسات والبحوث العلمية لخدمة العمل التطوعي في القطاعات الخيرية في المنطقة.

• العمل على نشر الثقافة التطوعية بالعديد من الدورات التدريبية واللقاءات التي تنمي حب التطوع لدى الفرد.

• التنوع في الشراكات المجتمعية التي تتيح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بدورهم التطوعي تجاه المجتمع.

ومن جهتها أكدت الأستاذة فاطمة علي الشهري المشرفة على الملتقى ورئيسة القسم النسائي بالمكتب أن المكتب مستمر في دعم الأنشطة والبرامج التي ترفع من كفاءة العمل التطوعي النسائي وتمكين المرأة لتحقيق التنمية المجتمعية.







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