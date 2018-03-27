تعديل مسمى حقوق وعلاقات المرضى إلى تجربة المرضى

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أصدر نائب وزير الصحة قراراً إدارياً يقضي بإحلال اسم علاقات المرضى وتعديله إلى إدارة تجربة المرضى.

وقرر فهد عبدالرحمن الجلاجل تعديل المسمى بكافة المديريات الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية.

جدير بالذكر أن المركز يهدف إلى توفير الظروف المناسبة في البيئة المحيطة بالمريض؛ لتعزيز الألفة بينه وبين العاملين في المنشآت الصحية والوقوف على حاجاتهم وآرائهم في الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال تحقيق أعلى مستويات الأداء من خلال خلق وحدات إدارية فعالة، وكوادر مؤهلة تسعى إلى تقديم خدمة سليمة محورها المريض وذووه تراعي مفاهيم وقيم المجتمع.







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