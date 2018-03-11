تعذيب فلبينية في الكويت يُعيد فتح جراح مانيلا

المواطن- متابعة

زعمت خادمة فلبينية في الكويت، أنها تعرضت للتعذيب على مدار 3 أشهر على يد أسرة كفيلها، الذي يعمل ضابطًا في الداخلية الكويتية.

ونقلت “القبس” الكويتية عن مصادر أن الفلبينية لجأت إلى سفارة بلادها لدى الكويت بمساعدة أحد أبناء جاليتها، الذي عثر عليها في حديقة عامة، بعد أن هربت من منزل كفيلها.

وأوضحت الخادمة أن الكفيل راجع السفارة، وحاول استرداد الخادمة، إلا أن السفارة رفضت، فيما قامت الخادمة بنشر صور لها على مواقع التواصل، الأمر الذي تناقلته وسائل إعلام فلبينية.

وقالت مصادر: إن السفارة الفلبينية تعتزم تقديم شكوى في الواقعة.

وجاءت هذه الأزمة لتعيد قضية العاملين الفلبينيين في الكويت، بعد أن أعلنت الفلبين قبل يومين أن الحكومة الكويتية وافقت بشكل غير رسمي على الإجراءات الإضافية التي اشترطتها حكومة مانيلا، من أجل ضمان حماية أكبر للعمال الفلبينيين المتواجدين في الكويت.

وعاد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي للحديث مجددًا عن الكويت، معلنًا أن حظر إرسال العمال سيستمر إلى أن يلتقي بالمسؤولين الكويتيين.







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