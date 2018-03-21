تعرض مقاتلة للتحالف العربي لإطلاق صاروخ معادٍ من مطار صعدة

المواطن- واس

تعرضت إحدى مقاتلات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن لإطلاق صاروخ معادٍ من مطار صعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة الثالثة وثمانٍ وأربعين دقيقة (15:48) من عصر هذا اليوم تعرضت إحدى مقاتلات التحالف بمنطقة العمليات لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادٍ من داخل مطار (صعدة) بمحافظة صعدة.

وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة المقاتلة استكملت تنفيذ مهمتها بمنطقة العمليات والتعامل مع مصادر النيران وعودتها للقاعدة الجوية والهبوط بسلام.

وبيّن العقيد المالكي أن ما تعرضت له طائرة التحالف عبارة عن صاروخ دفاع جوي لم يكن موجودًا ضمن القدرات العسكرية للدفاع الجوي اليمني، والتي تم تدميرها من قبل قوات التحالف بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الثقيلة والنوعية، مما يثبت استمرار تهريب النظام الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية الإرهابية بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح للقرارات الأممية بما فيها القرار (2216) واستمرار دعم الجماعات الإرهابية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

كما بيّن العقيد المالكي أن وجود صواريخ دفاع جوي لدى جماعات تهريب السلاح والمنظمات الإرهابية يعد تطورًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا للملاحة الجوية والرحلات الإغاثية والإنسانية.







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