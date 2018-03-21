تعرف على تفاصيل خصم البنتاغون جزءًا من صفقة ثاد للمملكة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت شبكة بلومبيرغ الأميركية، عن تلقي المملكة خصمًا خاصًا من البنتاغون، على صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا في العالم، والتي تُعرف باسم ثاد، وهي صفقة تبلغ إجمالي قيمتها 15 مليار دولار.

وأكدت الشبكة الأميركية، أن الخصم الذي حصلت عليه المملكة خلال اتفاقها على شراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة كان بقيمة 3.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا الخصم أظهر مهارة خاصة من جانب السعوديين في التفاوض والحصول على أفضل الشروط لإتمام الاتفاقات والصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة.

وأوضحت بلومبيرغ: ” لوكهيد مارتن، وهي الشركة التي تملك حقوق مقاولة الصفقة لم تعلن عن الخصم خلال مايو الماضي، ووافقت على سعر الصفقة بدون خصم، غير أن المملكة أكدت صعوبة إتمام الاتفاق على شراء منظومة ثاد ما لم يتم تنفيذ هذا الخصم”.

وبينت الشبكة الأميركية أن مهارة التفاوض لدى السعوديين رجحت كفة الرياض في صفقة ثاد، لتخرج شركة لوكهيد مارتن لتعلن إتمام الاتفاق بصورة رسمية مع المملكة، بعد أن تعاقدت أيضًا على منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-400، إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لموسكو سبتمبر الماضي.

تم الاتفاق عليها منذ زيارة ترامب للسعودية خلال مايو الماضي، ووصفتها الشبكة الأميركية بأنها منظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا على سطح كوكب الأرض، والتي يمكنها أن تعترض الصواريخ في السماء والطائرات العسكرية في وقت واحد، مشيرة إلى أن هذه المنظومة والتي تعرف باسم ثاد، هي أكثر الوسائل الفعالة في الوقاية من التهديدات الباليستية من الحوثيين.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمعدات والخدمات والدعم اللوجيستي 15 مليار دولار، وسيكون المقاول الرئيسي هو شركة لوكهيد ، وتشمل الصفقة 44 بطارية إطلاق و360 صاروخًا، و7 رادارات من طراز AN/TPY-2.

وشهدت جلسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، استعراض مجموعة من صفقات الأسلحة التي صنعت في الولايات المتحدة الأميركية، والتي من المتوقع أن يتم الاتفاق على بعضها خلال الزيارة‎.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :