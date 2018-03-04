تعرف على أرقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

المواطن – عبدالناصر سيد

شهدت مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف، في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم، العديد من الأرقام.

وتمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي بفضل هدفه في شباك المنافس من تحقيق أربعة أرقام هي أن الهدف الذي سجله يحمل رقم 600 في مسيرته الاحترافية، حيث أحرز 539 هدفًا مع برشلونة في 624 مباراة، بينما سجل مع المنتخب الأرجنتيني 61 هدفًا في 123.

ويعد ميسي أول لاعب يسجل 3 أهداف من ركلات حرة في 3 مباريات متتالية في الدوري الإسباني منذ 30 عامًا.

ويعد أتلتيكو مدريد هو الخصم الثاني المفضل لميسي، حيث سجل في مرماه 28 هدفًا في المجموع بفارق هدف واحد عن إشبيلية.

وبهدف النجم الأرجنتيني، أصبح برشلونة الفريق الخامس الذي يصل إلى 100 هدف في الموسم الحالي في الدوريات الخمس الكبرى، بعد باريس سان جيرمان الفرنسي (140 هدفًا)، ومانشستر سيتي الإنجليزي (117 هدفًا)، وريال مدريد (106 أهداف)، وليفربول الإنجليزي (105 أهداف).

ولم يخسر برشلونة في آخر 16 مباراة على التوالي ضد أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني، محققًا 12 انتصارًا وأربع تعادلات، وهي أفضل سلسلة خالية من الهزائم ضد فريق العاصمة الإسبانية مدريد.

كما لم يخسر برشلونة في آخر 18 مباراة ضد أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو في جميع المسابقات، محققًا 12 انتصارًا وست تعادلات.

ولم يتعرض برشلونة للهزيمة في آخر 30 مباراة على التوالي على ميدانه في الدوري الإسباني، محققًا 25 انتصارًا وخمس تعادلات.

وأذاق برشلونة مرارة الهزيمة رقم 13 للأرجنتيني دييجو سيميوني في تاريخ المواجهات التي جمعت فريقه أتلتيكو مدريد بالفريق الكتالوني في آخر 23 مباراة جمعت بين الفريقين في مختلف المسابقات.

وتعد هزيمة اليوم هي الأولى لسيميوني أمام نظيره إرنستو فالفيردي في تاريخ المواجهات التدريبية التي جمعت بينهما في الدوري الإسباني.







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