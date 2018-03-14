تعرف على أسعار وأماكن بيع تذاكر مباراة الرائد والأهلي

المواطن - مروة نبيل

طرح مجلس إدارة نادي الرائد تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام نظيره النادي الأهلي، المُقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بدء عملية بيع تذاكر مباراة الرائد والأهلي المقبلة، التي ستُقام ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، مساء اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الرائد والأهلي كالتالي: 20 ريالًا للدرجة الموحدة، 30 ريالًا للدرجة الممتازة، و500 ريال للمنصة الذهبية، وسيكون البيع في مقر نادي الرائد حي الزهرة، الغدوني للرياضة حي مشعل شارع الثمانين، الجاسر للرياضة حي الصفراء، الجاسر للرياضة حي الفايزية.

وأشار حساب نادي الرائد الرسمي على “تويتر”، إلى أن عملية بيع تذاكر مباراة الرائد والأهلي ستكون مستمرة حتى يوم اللقاء في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، موضحًا أن المدرجات الواقعة خلف المرميين ستكون مجانية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الرائد بالمرتبة الثالثة عشرة بـ20 نقطة.







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