تعرف على الثنائي الذي يغازله سان جيرمان

المواطن – عبدالناصر سيد

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات مكثفة مع الثنائي كورتوا وكانتي للعب ضمن صفوفه بداية من الموسم الكروي الجديد.

وأشارت صحيفة “الإكسبرس” إلى أن باريس يريد التوقيع مع كورتوا وكانتي قبل كأس العالم القادمة التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

ويسعى فريق العاصمة الفرنسية إلى الحصول على خدمات الثنائي قبل أن يتألقا في النسخة القادمة للمونديال مع منتخبي بلادهما، ومن ثم تنهال عليهما الإغراءات المالية مما يتعثر على مسؤولي تشيلسي إبرام التعاقد.

ولا يزال تشيلسي حريصاً على الإبقاء على كورتوا في ستامفورد بريدج ولكن وفقاً لوسائل إعلام إيطالية فإن إدارة البلوز ستضع دوناروما خيارًا في حال رحل كورتوا.







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