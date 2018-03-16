تعرف على الرقم الذي يحاول الأهلي تحقيقه قبل مواجهة الرائد

المواطن – الرياض

يسعى فريق الأهلي إلى تحقيق رقم غائب عنه منذ فترة زمنية طويلة، وذلك عندما يواجه الرائد في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وبخلاف رغبة الأهلي في مطاردة الهلال على لقب الموسم الحالي، إلا أن هناك رقمًا يسعى لتحقيقه غائب عنه لفترة زمنية طويلة، حيث يطمح إلى الفوز في 3 مباريات متتالية في دوري المحترفين السعودي لأول مرة منذ أكتوبر 2017.

وفاز الأهلي مرتين فقط في آخر 8 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري المحترفين السعودي؛ حيث تعادل في 4 مباريات، وخسر في مباراتين بعد فوزه 4 مرات في 5 زيارات سابقة.

وسجل الأهلي 55 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وهناك فريقان فقط سجلا أكثر منه بعد 23 مباراة من موسم في المنافسة، وهما الهلال بإجمالي 60 هدفًا في موسم 2012- 2013، والنصر بإجمالي 56 هدفًا في موسم 2014- 2015.

ولم يحافظ الرائد على نظافة شباكه نهائيًّا على أرضه أمام الأهلي في دوري المحترفين السعودي متلقيًا معدل 3 أهداف في كل استضافة.

وشهدت المباريات التي جمعت بين الفريقين تسجيل 66 هدفًا، حيث تمكن الأهلي من إحراز 44 هدفًا، فيما سجل الرائد 22 هدفًا فقط.







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