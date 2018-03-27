تعرف على القناة الناقلة لمباراة السعودية وبلجيكا

المواطن- الرياض

أعلنت شبكة قنوات KSA SPORT أنها ستقوم بنقل مباراة المنتخب السعودي الودية مساء اليوم أمام منتخب بلجيكا، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري بروسيا.

ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للقناة، فإنها ستقوم بنقل اللقاء بشكل حصري، والذي سيقام مساء اليوم عند الساعة 9:45 مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الملك بودوان.

وأضافت القناة في تغريدتها أن المعلق الرياضي فهد العتيبي سيتولى التعليق على مباراة السعودية وبلجيكا.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي للوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين استعدادًا للعرس العالمي.

وكانت السعودية قد تعادلت وديا أمام أوكرانيا بهدف لكل منهما في التجربة الودية الأولى.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بالمونديال مع منتخبات روسيا، وأورجواي ومصر.







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