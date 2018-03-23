تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والبرتغال الودية

المواطن - محمد سمعة

سيواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره البرتغالي اليوم في إطار مباراة ودية تجمع بين المنتخبين في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2018.

وستقام مباراة منتخب مصر ونظيره البرتغالي اليوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر على قناة ON SPORT المصرية.

ويأمل منتخب مصر بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر في تحقيق الفوز وذلك لطمأنة الجماهير المصرية قبل خوض المنافسات على بطولة المونديال.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات” روسيا، السعودية، الأوروغواي”، بينما يقع المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات” المغرب، إسبانيا، إيران.

ويذكر أن منتخب مصر كان تقابل مع منتخب البرتغال وديًا في عام 2005 وانتهت المباراة بفوز منتخب سليساو أوروبا بنتيجة هدفين دون رد.

وكان منتخب البرتغال شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه ودع المسابقة من الدور الأول.

حقق اللاعب كريستيانو رونالدو لقب كأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال في صيف عام 2016 وذلك بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بهدف دون رد سجله اللاعب إيدير في المباراة النهائية.

يرغب منتخب البرتغال في أن ينافس بقوة على لقب كأس العالم في العام الحالي والفوز به للمرة الأولى في التاريخ.

ستكون مباراة مصر والبرتغال مباراة خاصة ومميزة وستجمع بين المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي واللاعب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد .







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