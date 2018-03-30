تعرف على تشكيل الفيصلي في مباراة الأهلي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني لفريق العنابي، الصربي فوك روزفيتش، عن تشكيل الفيصلي في مباراة الأهلي اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

ونشر حساب العنابي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تشكيل الفيصلي في مباراة الأهلي اليوم في بطولة كأس الملك، وجاء كالتالي: مصطفى ملائكة، حمد آل منصور، إيغور روسي، سعيد الربيعي، سلطان الغنام، عمر عبدالعزيز، محمد أبو سبعان، منصور حمزي، لويس غوستافو، روجيرو وزي لوف إدواردو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفيصلي في مباراة الأهلي اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك كل من؛ إبراهيم زايد، وسام السويد، سلطان الدعيع، إيفسون باتريسيو، فهد حمد، خالم هايلند، صالح جمعة، محمد مجرشي، وإسلام سراج.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك بعد تقديمه عروض مميزة، ويأمل التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن العنابي ظهر بمستوى رائع في الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي اليوم أمام الفيصلي افتتح العنابي مشواره في بطولة كأس الملك بالفوز على الوطني بنتيجة 3/ 2، وضمن منافسات دور الـ16 تغلب على فريق النجوم بهدفين نظيفين.

وأقصى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره القادسية من الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك بعد الفوز عليه بنتيجة 3/ 2، ليتأهل لملاقاة الأهلي اليوم في نصف النهائي.







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