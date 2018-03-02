تعرف على تشكيل مباراة الباطن والقادسية

المواطن - مروة نبيل

كشف المديران الفنيان سيبيريا وبندر باصريح، عن تشكيل مباراة الباطن والقادسية التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أمام القادسية كالتالي: أيمن المثلوثي، لويس باولو، سلطان غنيمان، مهنا واقص، بندر ناصر، عبدالملك ملواح، عصمان ديباتي، عبدالله الجوعي، جوناثان بينيتس، جورجي سيلفا، جليهرام شيتين.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أمام القادسية كل من: ناصر المحيني، عبدالشكور هوساوي، تنغا ماتشادو، خالد الدخيل، معن الخضري، مصعب العتيبي، سلطان مسرحي، نايف عيسى، سهو مطلق.

فيما جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أمام الباطن كالتالي: فيصل مسرحي، عبدالمحسن فلاتة، محمد خبراني، محمد فتاو، بيسمارك فيريرا، جورجينهو دي مورا، ياسين برناوي، إبراهيم الشعيل، حاتم بلال، هارون كمار، هيرفي غاي.

وعلى مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أمام الباطن يجلس كل من: محمد عسيري، حسن العمري، فواز فلاتة، نايف هزازي، مسفر النجراني، حمد الجيزاني، وليد الشنقيطي، عبدالعزيز الدوسري، باولو سيرجيو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة قبل مباراة الجولة الـ23 اليوم، فيما يقع القادسية في المرتبة الثانية عشرة برصيد 19 نقطة.







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