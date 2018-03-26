تعرف على تشكيل مجالس إدارات 7 اتحادات رياضية

المواطن - الرياض

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية تشكيل مجالس إدارات سبعة اتحادات رياضية تقود مسيرة خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لبيان منشور على موقع اللجنة الأولمبية السعودية، فإنه تم تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية والغوص ليتكون من سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسًا، وعضوية هيثم بن عبدالوهاب خياط، ونعيم بن محمد الكديوي، ومحمد بن علي عسيري، وسارة بنت عبدالله بغدادي، وعبدالله بن حسين السحيباني، ومشعل بن فهد السديري، وعبدالله بن صالح بغدادي، وأحمد بن فريد شاكر.

وجاء تشكيل اتحاد الكروس فيت من خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا، وعضوية أمل بنت محمد باعطية، وسارة بنت عبدالله الوعلان، وتركي بن عبدالله المقيرن، وباسم بن عبدالله السلوم، وفراس بن عبدالله القاسم، وفارس بن هاني التركي.

وجاء تشكيل اتحاد الجوجيتسو من محمد بن سامي بن فايز رئيسًا، وعضوية كل من خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، وهاني بن عبدالأحد عناية، وأنس بن حسين أورفلي، وسارة بنت عبدالله الفائز.

وجاء تشكيل اتحاد السيارات والدراجات النارية من خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيسًا، وعبدالله بن سالم باخشب نائبًا، وعضوية سعود بن تركي الفيصل وفهر بن سيف الدين الشريف وأسيل بنت سليمان الحمد.

وجاء تشكيل اتحاد التسلق من بندر بن خالد بن فهد بن فيصل آل فرحان آل سعود رئيسًا، وعضوية رامي بن حمد الحارثي، وعبدالرحمن بن حسن آل عبده، وماجد بن عادل الناجي، وياسمين بنت يوسف القحطاني.

وجاء تشكيل اتحاد الشطرنج من قصي بن عبدالعزيز الفواز رئيسًا، وعضوية راكان بن حسين الحارثي، وحمود بن عثمان الرميان، وأحمد بن عطاف الصحاف، وأحمد بن محمد بلالي.

وجاء تشكيل اتحاد الملاحة الشراعية من عبدالعزيز بن أحمد باعشن رئيسًا، وعضوية فهد بن عبدالله تونسي، وحسان بن عصام قباني، والبراء بن أسامة صائم الدهر، ودينا بنت حسن شبيب.







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